2022/01/27 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وقوة الدولار الأمريكي بعد إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية في أكبر مستخدم للنفط في العالم.و في الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش تراجعت اسعار برنت 72 سنتًا أو 0.80٪ إلى 89.24 دولار للبرميل ، بعد أن هبطت في وقت […]

ظهرت المقالة عالمياً..



النفط يسجل تراجعاً بسبب الدولار والمخزونات الامريكية أولاً على ايرث نيوز.

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