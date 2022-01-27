خبير اقتصادي: أنبوب العقبة سيهدر النفط العراقي ويكلف البلد مبالغ كبيرة

2022/01/27 | 08:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان الانبوب العراقي باتجاه العقبة لن يكون له مردودات مالية بقدر ما سيوصل النفط العراقي الى الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني، لافتا الى ان العراق يصدر اكثر من 3 ملايين برميل نفط يوميا ومرشح للزيادة اكثر ولايحتاج الى أنبوب جديد لزيادة صادراته.وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان […]

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