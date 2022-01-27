تفاعل على تصريح أردوغان عن زيارة رئيس إسرائيل لتركيا

2022/01/27 | 08:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أعلن فيها أن موعد زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ستكون مطلع فبراير/ شباط المقبل، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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