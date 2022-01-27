الخيكاني: ابعاد العراق عن مشروع التطبيع مرهون بالتنازلات مابين الاطار والتيار

2022/01/27 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان الحفاظ على العراق وابعاده عن المشروع الاماراتي الأميركي الخاص بجر البلد نحو التطبيع مرهون بتقديم تنازلات وحل الخلاف الشخصي بين قطبي الاطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الامارات نجحت بتوحيد الكلمة داخل البيت السني وإدخال تحالفي عزم وتقدم في حلقة واحدة والحصول على رئاسة […]

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