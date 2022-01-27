2022/01/27 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى رسمية الى الجهات المعنية يطالب فيها بإعادة الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا التي أجريت في إيران للاعبي المنتخب العراقي.وقال الاتحاد في بيان اطلعت عليه “ايرث نيوز”، انه “تقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الاسيوي والى مشرف مباراة منتخبنا ونظيره الايراني، طالب فيها بضرورة […]

ظهرت المقالة قبيل موقعة آزادي..



الشكوك تحيط بفحوصات كورونا الإيرانية والعراق يقدم شكوى للآسيوي أولاً على ايرث نيوز.

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