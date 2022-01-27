2022/01/27 | 09:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، الخميس، بشأن سرعة انتشار سلالة المتحور “اوميكرون” وابرز الاعراض التي تظهر على الشخص المصاب بالفيروس.وقالت فلاح لـ /المعلومة/، ان “سلالة المتحور اوميكرون تمتاز بسرعة العدوى والانتشار بحيث تصل الى 4 اضعاف سرعة انتشار السلالات السابقة لفيروس كرورنا”.وأضافت ان “اعراض اوميكرون عادة ماتكون عبارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توضح بشأن سرعة انتشار “اوميكرون” وأهم اعراضه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توضح بشأن سرعة انتشار “اوميكرون” وأهم اعراضه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).