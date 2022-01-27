’موديرنا’: تجارب على جرعة معززة مضادة لمتحور كورونا الجديد

2022/01/27 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المنتظر أن يشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح "موديرنا" المضاد لـكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت "موديرنا" ترخيصا بها، وفق بيان للشركة.

وتهدف "موديرنا"، من خلال هذه التجارب، إلى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بـأوميكرون لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة.

كما كشفت الشركة الأميركية أيضا في بيانها عن نتائج فعالية الجرعة التي سبق الترخيص لها ضد المتحور أوميكرون.

وقالت إنه بعد مرور 6 أشهر على إعطاء الجرعة المعززة، انخفض مستوى الأجسام المضادة 6 أضعاف مقارنة بذروتها بعد 29 يوما من إعطائها، لكنها بقيت قابلة للاكتشاف عند جميع المشاركين في التجارب، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتم التوصل الى هذه النتائج من خلال دراسة عينات دم 20 شخصا تلقوا جرعة معززة بمقدار 50 ميكروغراما، أي نصف كمية الجرعتين الأوليين.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسيل، في البيان "نشعر بالاطمئنان لاستمرار وجود الأجسام المضادة ضد أوميكرون بعد ستة أشهر من الجرعة المعززة الحالية"، وفقا لفرانس برس.

وأضاف: "مع ذلك، نظرا للتهديد طويل الأمد الذي أظهره هروب أوميكرون من الجهاز المناعي، فإننا نعمل على تطوير لقاح معزز خاص بأوميكرون، ويسرنا الشروع بهذا الجزء من المرحلة الثانية من دراستنا".

ويأتي بيان "موديرنا" بعد يوم من إعلان شركتي فايزر وبيونتيك المنافستين أنهما بدأتا تجارب سريرية خاصة بالمتحورة أوميكرون.

"سكاي"

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