كوريا الجنوبية.. الحكم بالسجن بحق “زوجة” وزير “احتالت” لإدخال ابنتها إلى الجامعة

2022/01/27 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حكمت محكمة كورية جنوبية، اليوم الخميس، بالسجن أربع سنوات على زوجة وزير العدل الأسبق جو كوك بتهمة الاحتيال.وأيدت المحكمة العليا، حكما بالسجن 4 سنوات على جونغ كيونغ-شيم، الأستاذة السابقة في جامعة دونغيانغ، وزوجة وزير العدل الأسبق جو كوك، بتهمة الاحتيال لإدخال ابنتها الجامعة وتهم أخرى.ووجدت المحكمة، جونغ مذنبة فيما يتعلق بتهم […]

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الحكم بالسجن بحق “زوجة” وزير “احتالت” لإدخال ابنتها إلى الجامعة أولاً على ايرث نيوز.

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