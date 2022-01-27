2022/01/27 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي مقدمةالمجتمع المفتوح وأعداؤه هو عمل كتبه كارل بوبر في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي تمكن فيها الفلاسفة من قياس العواقب الوخيمة لبعض الإيديولوجيات المتطرفة والشمولية، في هذه الحالة النازية.



وفيما يتعلق بالمجتمع والرغبة في تغيير المجتمع، فإن هذا الفيلسوف النقدي يتخذ التطرف السياسي موضوعاً له ، استناداً إلى رؤى توصف بأنها "رومانسية" و "جمالية" تتجاهل كل عقل.



على هذا النحو التطرف - ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كارل بوبر والكشف عن لاعقلانية التعصب - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كارل بوبر والكشف عن لاعقلانية التعصب - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).