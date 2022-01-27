البياتي: وضع كركوك الخاص لايسمح بإعادة سلطتها المحلية الى الاكراد

2022/01/27 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو تحالف الفتح القيادي التركماني محمد البياتي، الخميس، ان محافظة كركوك لها وضع خاص لايسمح بإعادة السلطة المحلية فيها الى الاكراد، لافتا الى ان ارتفاع عدد مقاعد الاكراد فيها ناتج عن التزوير الحاصل في انتخابات 2021.وقال البياتي لـ /ألمعلومة/، ان “العمليات العسكرية عام 2017 وفرض سلطة الحكومة على كركوك، والاستقرار المتحقق […]

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