2022/01/27 | 09:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… أعلنت شركة الأدوية الأميركية “موديرنا”، أنها ستباشر إجراء التجارب السريرية على جرعة لقاح معززة، مصممة خصيصا لمكافحة “أوميكرون”، المتحور من فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.ومن المنتظر أن يشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح “موديرنا” المضاد لـكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“موديرنا”: 600 شخص سيشارك لإجراء تجارب سريرية على لقاح معزز لـ”أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“موديرنا”: 600 شخص سيشارك لإجراء تجارب سريرية على لقاح معزز لـ”أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).