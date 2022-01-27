دون حرمان نفسك.. كيف تستطيع تقليل عدد السعرات الحرارية في وجبة العشاء؟

2022/01/27 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تتناول سعرات حرارية أكثر مما تدرك عندما تكون حصة طعامك كبيرة.وبالتالي من المهم استبدال بعض العناصر الغذائية بأخرى أكثر صحية وذات سعرات حرارية أقل..إليك ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن وجبة العشاء.

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