2022/01/27 | 09:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل المخطط لاقتحام سجن غويران في الحسكة

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