العالم حرق 142 مليار متر مكعب من الغاز خلال 2020.. 7 دول هي الأكبر حرقًا والعراق حرق لوحده 10% من ماحرقه العالم

2022/01/27 | 09:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استعرض تقرير لمنصة كلوبال بلاتس، الدول الاكثر حرقا للغاز خلال 2020، حيث جاء العراق بالمرتبة الثانية بعد روسيا، فيما بلغ الغاز المحروق عالميًا خلال 2020 142 مليار متر مكعب.

وبين التقرير انه لا يزال أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من حرق الغاز هو بعض أكبر منتجي النفط، بما في ذلك روسيا، أكبر عضو في الدول غير الأعضاء في أوبك في تحالف أوبك + ، والعراق ، ثاني أكبر منتج في أوبك.

وقالت المنصة أنه على الرغم من انخفاض حرق الغاز بنسبة 5 ٪ إلى 142 مليار متر مكعب في عام 2020 ، إلا أن سبعة منتجين رئيسيين للنفط وهم روسيا والعراق وإيران والولايات المتحدة والجزائر وفنزويلا ونيجيريا استمرت في كونها أكبر دول حرق الغاز لمدة تسع سنوات متتالية وفقا للبنك الدولي.

وبين على الرغم من أن هذه البلدان تنتج 40٪ من نفط العالم، إلا أنها تمثل ما يقرب من ثلثي حرق الغاز العالمي.

وبما ان كمية المحروق من الغاز يمثل 142 مليار متر مكعب مايعني ان معدل مايحرق يوميًا يبلغ نحو 390 مليون متر مكعب.

ويحرق العراق يوميًا نحو 40 مليون متر مكعب يوميًا، أو نحو 15 مليار متر مكعب خلال 2020، مايعني ان ماحرقه العراق يعادل اكثر من 10% من مجمل ماحرقه العالم من الغاز.

وقال زوبين بامجي، مدير برنامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي: “تميل دول الشرق الاوسط إلى أن تكون دولًا هشة و متأثرة بالصراعات وتواجه مجموعة من التحديات السياسية”، مضيفا ان التحديات الأخرى التي تواجه دول الشرق الأوسط غير المستقرة سياسياً هي عدم القدرة على جذب الاستثمارات.

كجزء من جهود البنك الدولي لإنهاء ممارسة حرق الغاز المستمرة منذ 160 عامًا ، حدد أيضًا مستوردي النفط في العالم الأكثر تعرضًا لشراء النفط من المنتجين الذين ترتفع معدلات حرق الغاز لديهم، وكانت سويسرا الدولة الأكثر تأثراً بما يسمى بحرق الغاز المستورد من حقول النفط في المنتجين الذين زودوها بالخام في عام 2020 ، وفقًا لمؤشر الغاز المشتعل المستورد التابع للبنك الدولي.

وحسب المعايير الدولية للطاقة يجب أن يندرج الكربون الناتج عن حرق الغاز ضمن النطاق 1 للانبعاثات التي تحدث من مصادر تتحكم فيها أو تملكها منظمة أو دولة.



لكن في بعض الحالات ، يمكن أن تندرج تحت النطاق 3 ، أو انبعاثات سلسلة القيمة لأن تعريفها معقد بسبب الطرق المتعددة التي تستخدم بها واردات النفط في البلدان المستهلكة.

وبينت ان النظر إلى كثافة حرق الغاز للنفط المستورد هو أحد مجالات فحص كثافة الكربون ، والتي أصبحت قضية ساخنة حيث يسعى منتجو الطاقة إلى ضخ النفط منخفض الكربون والسماح لخامهم بأن يكون آخر برميل يقف مع تزايد سيناريوهات ذروة الطلب.

وهذا يعني أن البلدان المصدرة للنفط الخام سوف تضطر إلى تنظيم الحدود المسموح بها للانبعاثات وإنشاء أنظمة موثوقة لمراقبة الانبعاثات والإبلاغ عنها.

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