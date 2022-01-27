2022/01/27 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نهرو راوندوزي، الخميس، ان يتمَّ انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية في 6 أو7 من الشهر المقبل قبل انقضاء المدة المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية.وقال راوندوزي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجلسات الاعتيادية للبرلمان، وبحسب القانون، لن تُستأنف لحين انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وذلك لأنَّ مشاريع البرلمان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجيحات بعقد جلسة البرلمان المقبلة في السابع من الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجيحات بعقد جلسة البرلمان المقبلة في السابع من الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).