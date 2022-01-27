الرافدين: إجراءات قانونية بحق بعض المستثمرين الممتنعين عن تسديد الأموال

2022/01/27 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن مصرف الرافدين عن أسماء المستثمرين الممتنعين عن تسديد ما بذممهم من المبالغ التي تم اقتراضها من قبل المصرف . وأوضح المصرف في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الخميس ، أن" المصرف أفصح عن بعض أسماء وعناوين المستثمرين الذين تخلفوا عن تسديد الأموال التي حصلوا عليها من قبل المصرف لغرض إنشاء مشاريعهم الاستثمارية ". ودعا المصرف خلال البيان المستثمرين المدرجة اسماؤهم الى مراجعة فروع المصرف المانحة لهم وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. اسم الفرع اسم المستثمر اسم الشركةدور الضباط - قاسم محمد جبر المبدعوندور الضباط - محمد رحيمة عودة هواء دجلةالعلوية - سلمان احمد محمد شركة الادرس للاستثمارات العقارية المحدودةتكريت - نظار حواس اسماعيل سفح جبل علي للتجارة والمقاولات العامةتكريت - عبد الرحمن فاضل حميد درة سامراء السكنيالصقلاوية - صلاح الدين ابراهيم حسين مشروع انشاء جامعة حمورابيحي الوحدة - مرتضى ريسان غركان مشروع فندق روضة مروج روتاناالجسر - سلام علي شنان مدينة العاب ارض بابلالعباس - تجاري فندق برج الباقرالكوت - علي وليد خالد يعقوب شركة رواد الاعمار للاستثمارات العقاريةالعلوية - نزار عبد الواحد قادر شركة خيرات الدر للتجارة والمقاولات العامة الخنساء - عقيل رحيم شنيف منخي انشاء كلية النهضة الجامعية للعلوم الطبيةالعباس - تجاري تاهيل وتأثيث فندق هبة الرحمنصفوان - عودة حميد ياسر سلطان السكيني انشاء مستشفى الشفاء الاهليتكريت - شيرزاد حويز عبد لله مشروع دريم سكتي السكنيكرادة مريم - ولاء عكلة هجول صبر البو محمد مشروع مجمع سكني وانشاء مستشفى بالكرادةالحيدرية - علاوي حسن جبر الزبيدي مشروع انشاء موقف سيارات متعدد الطوابقالنجف - سالم مجبل كليب الظوايهر مشروع انشاء موقف سيارات متعدد الطوابق

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