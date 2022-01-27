معركة سجن الحسكة.. داعش يتحصن في الأحياء والجوع يدفع عناصره للاستسلام

2022/01/27 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 6 عناصر من تنظيم داعش، الأربعاء، بنيران طائرة مروحية تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بالرشاشات الثقيلة، مجموعة عناصر من جنسيات أجنبية، في المنطقة الواقعة بين مقبرة غويران و شارع الإسفنج بمدينة الحسكة، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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