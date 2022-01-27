في بغداد… الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل فتاة لولدتها

2022/01/27 | 09:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الابعاء، تفاصيل جريمة قتل فتاة لوالدتها بـ “الطبر” في بغداد.وقالت الداخلية، في بيان وصل “النور نيوز” انه “بعد ورود معلومات دقيقةك بوجود حالة قتل في منطقة (العبيدي) شرقي العاصمة بغداد، على الفور تم تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج …

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