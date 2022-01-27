أوكرانيا.. جندي يقتل 5 من زملائه

2022/01/27 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قتل عنصر في الجيش الأوكراني 5 من زملائه في حادث إطلاق نار وقع فجر اليوم في مدينة دنيبرو بشرق البلاد.وحسب وسائل إعلام محلية، فإنه حوالي الساعة الرابعة فجرا أطلق جندي يبلغ من العمر 20 عاما النار من رشاش آلي داخل غرفة الحراسة حيث كان يوجد 22 شخصا.ولقي 4 أشخاص مصرعهم في […]

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