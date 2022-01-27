الحرب في بر مصر - محمد حسين يونس

2022/01/27 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس لا نعرف الكثير عن تاريخ الحروب علي أرض (كميت) قبل أن تتكون الدولة الأولي ويرتدى الملك مينا تاج القطرين عام 3400 ق.م..



و لكن يبدو أن المعارك لم تتوقف لالفين سنة بين أبناء العصر الحجرى القديم (حوالي 5500 ق.م ) ..لقد كان كل (نوم) بمعني تجمع سكاني يريد السيطرة علي الجيران و فرض الرب ( نترو ) الخاص به عليهم ..



حتي تكونت في النهاية مملكتين قويتين أحدهما في الدلتا ..



و الأخرى في الصعيد .



و يبد ......





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