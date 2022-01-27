تقرير: داعش يقاتل بجيل جديد

2022/01/27 | 09:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جيل جديد من مجندي داعش، يغير حسابات التفاضل والتكامل والتهديدات بعدة طرق.

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