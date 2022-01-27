ارتفاع كبير بإصابات كورونا في نينوى

2022/01/27 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت خلية الازمة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع كبير بعدد الإصابات اليومية في محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "محافظة نينوى سجلت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات يوم امس 452 إصابة".

ودعا "أهالي محافظة نينوى من غير الملقحين الى ضرورة الاسراع في اخذ اللقاح والالتزام بالشروط الصحية الوقائية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع".

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