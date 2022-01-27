العراق يوقع اتفاقيتين عربيتين بشأن القرصنة والاستنساخ البشري

2022/01/27 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وقع العراق، بمقرِّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربيَّة، البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.وقال وزير العدل ممثل العراق لتوقيع الاتفاقية سالار عبد الستار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح”واطلعت عليه /المعلومة/، إن “توقيع العراق هذه الاتفاقيات […]

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