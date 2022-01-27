النفط يواصل الصعود ويصل ال ٩٠ دولارا للبرميل

2022/01/27 | 09:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا طفيفا مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكي وقوة الدولار بعد إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية في أكبر مستخدم للنفط في العالم.وتراجعت اسعار برنت 72 سنتًا أو 0.80٪، لتصل إلى 89.24 دولارا للبرميل.وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتًا، أو 0.74٪، …

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