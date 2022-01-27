السعودية تحدد أنواع المواد المستوردة من العراق

2022/01/27 | 10:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحددت هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الخميس، أنواع المواد المستوردة من العراق، فيما أكدت أن السعودية تتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق.وقال مستشار هيئة تنمية الصادرات السعودية عمر ناصر الراحج في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن “هيئة تنمية الصادرات السعودية نظمت على هامش ملتقى الأعمال السعودي العراقي لقاء مجموعة من رجال …

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