كردستان توجه دعوات للاستثمار في القطاع السياحي

2022/01/27 | 10:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، المستثمرين العراقيين والأجانب إلى الاستثمار في القطاع السياحي، باعتباره من أبرز القطاعات المهمة في مدن الإقليم.وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسياحة في كردستان، نادر روستي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مدن الإقليم تزخر بالمشاريع التي تختص بالسياحة الشتوية وأنواع الألعاب المختلفة الخاصة بها، مثل التزلج […]

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