اليوم.. العراق يواجه إيران في ظروف استثنائية

2022/01/27 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم نظيره الإيراني مساء اليوم الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني اكمل تحضيراته لمواجهة اليوم ضمن تصفيات كأس العالم، حيث يسعى جميع اللاعبين إلى تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة”.وأوضح أن “العراق سيخوض المباراة في ظل […]

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