2022/01/27 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار الأمريكي والخزانة حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بدءًا من آذار.وتراجع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1812.87 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:37 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلق منخفضا 1.6 بالمئة يوم الأربعاء في أسوأ جلسة منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني.[…]

ظهرت المقالة عالمياً..



الدولار يعمق خسائر الذهب في تعاملات اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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