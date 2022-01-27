الهجرة تبين أسباب تأخر انهاء ملف مخيم الجدعة

2022/01/27 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، الخميس، صعوبة إنهاء ملفِّ النازحين القاطنين بمخيم الجدعة 5 في نينوى الذي يضم أسر الدواعش، بسبب الرفض الشعبي والعشائري لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.وقال الوكيل الإداري للوزارة كريم النوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة تعمل على تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية العليا بشأن أسر الدواعش الموجودة […]

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