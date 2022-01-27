الحشد الشعبي يقتحم اطراف بحيرة حمرين من 3 محاور

2022/01/27 | 10:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، الخميس، عن اقتحام قوات الحشد اطراف بحيرة حمرين من 3 محاور.وقال العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي بالتنسيق مع قوات الجيش اقتحمت اطراف بحيرة حمرين ومحيط المحطة الغازية من 3 محاور لتعقب خلايا داعش الارهابي في المنخفضات والتلال العالية”.واضاف العزاوي،ان” العملية تأتي […]

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