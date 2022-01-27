2022/01/27 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم أشأ أن أكتب أو أتكلم كثيراً في المشهد السياسي لأسباب كثيرة، منها أنني لم أكن أريد أن أتنبأ بمواقف الفواعل الدولية و الإقليمية وإنما أنتظرت مؤشرات أكثر وضوحا عليها مما توفر، طبعاً مع ملاحظة مهمة أن أكثر المتحدثين في التحليل السياسي العراقي هم، أما موظفين سريين لأحزاب يتحدثون بما تريد، أو متطوعين متحمسين طمعاً […]

ظهرت المقالة إبراهيم الصميدعي: قُضي الأمر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إبراهيم الصميدعي: قُضي الأمر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إبراهيم الصميدعي: قُضي الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).