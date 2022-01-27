الكهرباء تعتزم انشاء محطة للطاقة الشمسية في النجف

2022/01/27 | 10:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعتزمُ وزارة الكهرباء خلال المدة المقبلة، تشييد محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محافظة النجف الأشرف وبطاقة 1000 ميغاواط.وقال النائب عن المحافظة هادي السلامي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “وزارة الكهرباء، حددت موقع المحطة ضمن منطقة بحر النجف غرب المحافظة، بمساحة تزيد عن العشرة آلاف دونم”، مبينا أن “العمل يجري حالياً لاستملاك […]

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