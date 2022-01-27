عاجل.. الكاظمي يصل محافظة البصرة

2022/01/27 | 10:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة

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الكاظمي يصل محافظة البصرة أولاً على النور نيوز.

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