توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في السعودية.. كيف يقارن مع دول أخرى؟

2022/01/27 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2022، تشير التوقعات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 5.9٪ في عام 2021 إلى 4.4٪ في عام 2022.

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