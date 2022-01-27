هل من الصحي أن تزن نفسك كل يوم؟

2022/01/27 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني أكثر من 70% من البالغين فوق 20 عامًا، من زيادة بسيطة في الوزن أو السمنة، مع وضع هذا الإحصاء في الاعتبار، فليس من المستغرب أن يعمل الكثير من الأشخاص حاليًا على هدف إنقاص الوزن.ومع وجود الكثير من المعلومات المتعارضة حول الصحة واللياقة البدنية، قد يكون الشروع في رحلة إنقاص الوزن أمرًا […]

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