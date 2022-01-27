انتعاش قوّة الدِّين في الزمن المعاصر - محمد سيد رصاص

2022/01/27 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_سيد_رصاص من مكر التاريخ، وفق فكرة هيغل، أن يكون بابا الفاتيكان البولندي الأصل هو المُلهم لحركة التضامن العمّالية التي وقفت في عام 1980 ضد الحكم الشيوعي في بولندا، وهو ما كان إرهاصاً مبكراً بانهيار الكتلة السوفياتية وتفكّك الاتحاد السوفياتي.



وذلك إذا تذكّرنا ملاحظة ستالين الساخرة عام 1945 في مؤتمر يالطا لمّا أخبره تشرشل بأن دولة الفاتيكان قد أعلنت الحرب على ألمانيا النازية: «كم دبابة يملك البابا؟».< ......





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