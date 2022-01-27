الديمقراطية والظاهرة العراقية أسبابها ونتائجها - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/27 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية ظاهرة في الوجود تكمن وراء ظهورها أسباب ونتائج وهذه الأسباب والنتائج إما أن تكون إيجابية فتصبح قاعدة يحتذى بها أو تكون نتائجها سلبية يجب معالجتها بسرعة لأن تركها وإهمالها يؤدي إلى أن تصبح مرض عضال لا يرجى شفائه إلا من خلال إزالته بعملية جراحية كبرى وهذه الإفرازات والنتائج هي حقائق يجب الوصول إليها من خلال المعلومات المستخلصة من التجربة والواقع للظاهرة العراقية خلال فترة الحكم السابقة وإفرازا ......





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