اليوم.. اجتماع حاسم بين الصدر والإطار التنسيقي لمناقشة ثلاثة خيارات - عاجل

2022/01/27 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع مهم في العاصمة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال القيادي في الإطارعلي الفتلاوي، لـ (بغداد اليوم)، ان "اجتماعا مهما وحاسما سوف يعقد بين قيادات الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لغرض حسم ملف تشكيل الكتلة الأكبر وكذلك تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال الساعات المقبلة".

وبين الفتلاوي ان "اجتماع الإطار التنسيقي مع الصدر، سيكون حاسم ونهائي، والإطار سيبلغ ان الإطار مع مشاركة كل اطرافه في الحكومة الجديدة، وبخلاف ذلك لا مشاركة، وسيكون التوجه نحو المقاطعة او المعارضة، ولا خيار ثالث لنا".

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