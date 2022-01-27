المشهداني: زيارة الصدر الى بغداد تعني تراجعه عن مواقفه تجاه الاطار

2022/01/27 | 10:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في تحالف العزم محمود المشهداني، الخميس، عن سبب زيارة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدرالى بغداد، مبينا ان الصدر سيتراجع عن موقفه ضد الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر.وقال المشهداني في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “المعلومات حول زيارة زعيم التيار الصدري الى بغداد تؤشر باتجاه تراجع الصدر عن مواقفه تجاه الاطار […]

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