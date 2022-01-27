إيطاليا: فشل ثالث جولة لانتخاب رئيس للجمهورية

2022/01/27 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “آكي” الإيطالية بفشل ثالث جولة لانتخاب رئيس للجمهورية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته سيرجو ماتاريلا.ونقلت الوكالة عن مصادر برلمانية إشارتها إلى “اتصالات جارية بين قادة الحزب الديمقراطي وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني للتوصل إلى شخصية توافقية لرئاسة الجمهورية، وذلك إثر رفض يسار-الوسط رئيسة مجلس الشيوخ، إليزابيتا كازيلاتي، المقترحة من يمين-الوسط وفشل […]

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