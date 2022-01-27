تسجيل إصابات جديدة بكورونا في صفوف منتخبنا الوطني

2022/01/27 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف المنتخب الوطني قبل مواجهة إيران مساء اليوم.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “نتائج فحوصات الـpcr أظهرت إصابةٍ أربعة لاعبين، حيث ظهرت النتيجة ايجابيةً، وهم كلٌ من: مصطفى ناظم وشيركو كريم وحسين علي وحسين جبار بالإضافة إلى […]

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