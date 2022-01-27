2022/01/27 | 10:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت السلطات الامريكية ، الخميس، ان مواطنا عراقيا اقر بالذنب في الاحتيال على برنامج قبول اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة فيما وجهت وزارة العدل التهمة اليه والى اثنين اخرين في مخطط للتلاعب وتسرب معلومات حساسة تتعلق بالبرنامج يمتد الى الاردن وروسيا.وذكرت شبكة فوكس نيوز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادانة 3 اشخاص بينهم عراقي بالتلاعب ببرنامج قبول اللاجئين في أميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادانة 3 اشخاص بينهم عراقي بالتلاعب ببرنامج قبول اللاجئين في أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).