أوكرانيا.. جندي يقتل 5 من رفاقه ويلوذ بالفرار

2022/01/27 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح جندي في الحرس الوطني الأوكراني النار على رفاقه في مصنع للطائرات، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار، كما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية الخميس.

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