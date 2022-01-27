الصناعـة: لدينا إمكانيات تصميم وتصنيع أبراج المُراقبة الذكية لرفد المنظومة الأمنية

2022/01/27 | 10:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة الصناعـة والمعـادن، الخميس، عـن إمكانياتهـا فـي تصميـم وتصنيـع أبـراج المُراقبـة الذكيـة، فيما أبدت إستعدادهـا لرفـد الجهـات والمؤسسات العسكرية والأمنية بهذهِ الأبراج وفق المُواصفات المطلوبـة.

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وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 كانون الثاني 2022)، بأنَ "الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية التابعة للوزارة تمتلك ورش تخصُصية مُتكاملة وكوادر هندسية وفنية مُتخصصة في مجال تصميم وتصنيع أبراج المُراقبة الذكية"، مُشيراً إلى إنَ "إرتفاع بُرج المُراقبة عن الأرض لغاية مُستوى نظر الشخص المُراقب يبلُغ ( ٥٠٠٠ ) ملم وإنَ أبعاد غُرفة المُراقبة ( ١٦٠٠ × ٢٠٠٠ ) ملم وبإرتفاع ( ٢٠٠٠ ) ملم مع شُرفة خارجية بأبعاد ( ١٦٠٠ × ١٠٠٠ ) ملم وهُناك إمكانية لرفُع غُرفة المُراقبة بواسطة منظومة هيدروليكية".

واضاف بأنَ "أقصى وزن يُمكن تحميلهُ داخل الكابينة يبلُغ ( ٣٥٠ ) كغم وبذلك يكون وزن الكابينة مع الحمل ( ١٥٠٠ ) كغم مع توفر آلية التثبيت الميكانيكي لتثبيت العربة عندَ صعود البُرج وإمكانية التحكُم بالصعود والنزول للبُرج من داخل غُرفة المُراقبة ومن خِلال البورد الكهربائي المُثبت على شاصي البُرج خارج غُرفة المُراقبة وتزويد البُرج بأربع إطارات مع هوك سحب وسلم للخدمـات".

وأشـارَ المكتب الإعلامي إلى "إستعمال زُجاج مُدرع ( ضـد الرصـاص ) بأبعاد ( ٣٠٠ × ٣٠٠ ) ملم أو حسب طلب الجهة المُستفيدة مع وجود أجهزة مُلحقة كمنظومة كاميرا مُراقبة حرارية مع شاشة عرض وحاسبة لابتوب وأجهزة إتصال إضافة إلى إمكانية تزويد البُرج بجهاز تدفئة وتبريد مُناسب"، مؤكداً إنَ "تصميم وتصنيع البُرج يتم بجهود وخبرات عراقية خالصة من الكوادر الهندسية والفنية في الشركة وبإستخدام مواد قياسية وخامات حديدية ذات مُواصفات عالمية وإنَ للشركة الإمكانية لتنفيذ الأبراج وحسب مُتطلبات الجهة المُستفيـدة".

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