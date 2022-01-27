اليكتي يوقف مفاوضاته مع البارتي ويبدأ أخرى سرية للظفر بالرئاسة

2022/01/27 | 10:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، عن توقف المفاوضات مع غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتفاق على مرشح موحد لرئاسة الجمهورية.وقالَ عضو الكادر المتقدم بالاتحاد محمود خوشناو في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المباحثات توقفت مع الديمقراطي الكردستاني، ولا زلنا ندعم مرشحنا برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية”.وأضاف خوشناو، أن “المنصب من حق وحصة الاتحاد […]

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