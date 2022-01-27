ثلاث قطع نفيسة توقع تجار اثار بيد الشرطة

2022/01/27 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على اثنين من المتاجرين بالآثار في بغداد.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن مفارزها “تمكنت في اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى، من القبض على اثنين من المتهمين بالجرم المشهود، بعد ان عثر بحوزتهما على ثلاث قطع اثرية نفيسة”.وأضافت […]

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