ارتفاع صادرات ايران الى العراق عبر منفذ واحد بنسبة 466%!

2022/01/27 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية في خسروي / غرب ايران/ مهدي عباسيان: إن حجم تصدير البضائع عبر هذه الجمارك الرسمية إلى العراق منذ بداية العام الحالي وحتى 20 كانون الثاني (يناير) ارتفع بنسبة 466٪ من حيث القيمة و 279٪ من حيث الوزن.

وأضاف: منذ بداية العام (الايراني) الحالي ولغاية الان، غادرت 55 ألف شاحنة هذا المنفذ الحدودي، وفي المتوسط ​​، تغادر ما بين 250 إلى 480 شاحنة بضائع هذا المنفذ الحدودي الى العراق يوميًا ، وهو أمر غير مسبوق خلال الاعوام الـ 15 الماضية.

وقال: كما شهدنا نموًا كبيرًا في نشاطات الجمارك في منفذ خسروي الحدودي مع العراق في إجراءات الترانزيت الداخلية والخارجية ، والدخول المؤقت والاستيراد.

واضاف: ان احصائيات واداء حدود خسروي لهذا العام يشير الى انه ينبغي ان يكون لنا توجه جديد تجاه هذه الحدود للمستقبل حيث اعلن الجانب العراقي اخيرا بانه سيتم تدشين الترانزيت الى سوريا عبر هذه الحدود ومن اجل ذلك يقوم الجانب العراقي باعداد البنية التحتية اللازمة لهذا الامر.

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