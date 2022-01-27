السلامي: تفاهمات جديدة تنتظر الإطار والتيار

2022/01/27 | 10:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي، الخميس، أن الاجتماعات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لم تخرج بنقاط نهائية لغاية الان مما يعطي أملا كبيرا بتوحيد القرار والبيت الشيعي.وقال السلامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الحكومة القادمة حتما ستكون توافقية واختبار رئيس الوزراء يكون متفق عليه من قبل جميع الأطراف في البيت الشيعي”، […]

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