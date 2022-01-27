أميرة تمتطي الخيل على مدرج

2022/01/27 | 10:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دار الأزياء الفرنسية الراقية "شانيل" النقاب عن أحدث مجموعاتها بأسلوب درامي، في أسبوع الموضة لملابس "الهوت كوتور" في العاصمة الفرنسية باريس، بظهور أميرة حقيقية على المدرج، على ظهر حصان.

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