2022/01/27 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

وجه مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس، رسالة عاجلة الى سلطات بغداد حول نزاعات ناحية ابي صيدا العشائرية.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبدالله الحيالي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "ابي صيدا تمر بمرحلة استثنائية في المشهد الامني منذ 3 اعوام بسبب النزاعات العشائرية التي لم تحسم حتى الان ولاتزال اشكالياتها حاضرة في مسلسل العنف الذي يضرب الناحية وقراها بين فترة واخرى ويؤدي الى سقوط ضحايا".

واضاف ان "البعض يستغل النزاعات العشائرية في توجيه الرصاص للأبرياء بين فترة واخرى لتحقيق مصالح تنخرط في اطار ابقاء حالة عدم الاستقرار والتي هي هدف العصابات والشبكات الاجرامية التي تتغذى على العنف".

وشدد الحيالي على "ضرورة إيجاد حل نهائي لحسم ملف النزاعات"، داعياً بغداد وسلطاتها الامنية والحكومية "للتدخل في حسم نزاعات ابي صيدا العشائرية لأنها ستكشف من يقف وراء الاغتيالات خاصة وان اغلبها غامض و لا يعرف من يقف ورائها".

واكد المسؤول الحكومي ان "هناك من عصابات تقف وراء النزاعات العشائرية لتنفيذ جرائم"، مؤكداً على "أهمية وضع ابي صيدا وقراها وحسم هذا الملف حتى لا يبقى نزيف الدم مستمرا الى ما لانهاية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة عاجلة من ديالى الى بغداد حول "نزاعات ابي صيدا".. غطاء اخر للقتل المجهول) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة عاجلة من ديالى الى بغداد حول "نزاعات ابي صيدا".. غطاء اخر للقتل المجهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).